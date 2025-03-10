حماس: إسرائيل تواصل الإنقلاب على إتفاق الهدنة في غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاثنين أن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تزامنًا مع توجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة لخوض جولة مباحثات جديدة بشأن مستقبل الهدنة.وقالت الحركة في بيان إن "الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، ما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة"، معربةً عن استعدادها "للشروع فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية".