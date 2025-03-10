أوكرانيا تعتزم مضاعفة مشترياتها من المسيرات المحلية هذا العام

أعلنت وزارة الدفاع في كييف اليوم الاثنين أن أوكرانيا تخطط لشراء نحو 4.5 مليون طائرة مسيرة إف.بي.في خلال العام الحالي، أي ما يزيد على مثلي العدد الذي اشترته العام الماضي، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الفائقة في حربها مع روسيا.



وصار طرفا الحرب يعتمدان على بدائل أرخص وأكثر فعالية من المدفعية التقليدية. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن غالبية القوات والمركبات الروسية صارت تتعرض لضربات من طائرات مسيرة.



وأشار هليب كانيفسكي مدير إدارة سياسة المشتريات في الوزارة في بيان إلى أن أوكرانيا اشترت العام الماضي أكثر من 1.5 مليون طائرة مسيرة، 96 بالمئة منها من مصنعين وموردين أوكرانيين.



وأوضح أن "الأرقام هذا العام ستكون أعلى من ذلك، لأن قدرات صناعة الدفاع المحلية في عام 2025 تبلغ نحو 4.5 مليون طائرة مسيرة إف.بي.في، وتخطط وزارة الدفاع لشرائها جميعا".



ولفت إلى أن الوزارة ستخصص ما يزيد على 2.6 مليار دولار لهذه الخطة.