فريق المفاوضين الإسرائيليين غادر إلى الدوحة لمناقشة الهدنة في غزة

غادر فريق من المفاوضين الإسرائيليين إلى الدوحةالاثنين لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، حسبما قال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس.



وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الفريق غادر بالفعل، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

