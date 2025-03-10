اصطدام ناقلة نفط وسفينة شحن في بحر الشمال

أعلن خفر السواحل البريطانيون أن ناقلة نفط وسفينة شحن اصطدمتا في بحر الشمال الاثنين، وتجري حاليا عمليات استجابة طارئة قبالة سواحل يوركشاير (شمال إنكلترا).



وأفاد المصدر نفسه بأنه تم الإبلاغ عن الاصطدام قبيل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش وأن التقييم جار لمعرفة مخاطر التلوث.



وأضاف خفر السواحل في بيان "تم إرسال مروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل، بالإضافة إلى قوارب إنقاذ، وطائرة وسفن قريبة قادرة على مكافحة الحرائق".

