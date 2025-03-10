روبيو: أكثر من ٨٠ في المئة من البرامج أوقفها ترامب

أوقفت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أكثر من ٨٠ في المئة من البرامج، وفق ما أكّد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو.

وقال إنّها ألغت 5200 عقد مرتبط بالوكالة الأميركية للتنمية في ختام مراجعة قامت بها الوزارة لأنشطتها.

وأعلن روبيو أنّ القرارات أصبحت رسمية، بعد مراجعة أجرتها وزارة الخارجية، لمدة ستة أسابيع.

وأوضح أنّ القرارات توقف تعاقدات، خصصت عشرات المليارات من الدولارات، لأمور “لم تخدم (وفي بعض الأحوال أضرت) بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة".

وأكّد اعتزامهم إدارة البرامج المتبقية، التي سيبقون عليها (حوالى ألف برنامج) بشكل أكثر فعالية، تحت إشراف وزارة الخارجية"، موجها الشّكر لإدارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك.