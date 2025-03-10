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حماس تندد بعدم إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من محور صلاح الدين
أخبار دولية
2025-03-10 | 11:18
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حماس تندد بعدم إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من محور صلاح الدين
نددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الاثنين بما وصفته بعدم التزام إسرائيل بالانسحاب من معبر صلاح الدين (فيلادلفيا) بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الحركة في بيان: "لم يلتزم الاحتلال الصهيوني بالخفض التدريجي لقواته في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الاولى، ولم يلتزم ببدء الانسحاب منه في اليوم الثاني والأربعين حسب ما ورد في الاتفاق".
وأضافت في البيان: "هذا الانتهاك الصارخ يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه".
ويمتد المعبر على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.
أخبار دولية
إلتزام
إسرائيل
بالإنسحاب
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