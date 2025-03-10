إردوغان: تركيا تدعم الأمن والسلام في المنطقة وستدعم سوريا في المرحلة المقبلة

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا تدعم الامن والسلام في المنطقة، وستدعم ايضًا سوريا في المرحلة المقبلة وستقدم لها الدعم الكامل من اجل الانتقال الى مرحلة الاستقرار التام بكافة الاطياف والمذاهب والاعراق الموجودة داخل الاراضي السورية.