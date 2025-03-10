روبيو: أتمنى أن يمضي الإجتماع مع الأوكرانيين غدًا الثلاثاء على نحو جيد

عبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الاثنين عن أمله في أن يمضي الاجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين في السعودية غدًا الثلاثاء على نحو جيد.لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك المزيد من التفاصيل التي يتعين العمل عليها فيما يتعلق باتفاق المعادن بين واشنطن وكييف.وفي حديثه للصحفيين في طريقه إلى مدينة جدة السعودية حيث سيجتمع هو ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتس مع وفد أوكراني رفيع المستوى غدًا الثلاثاء، قال روبيو إن واشنطن بحاجة إلى فهم موقف كييف والحصول على فكرة عامة عن التنازلات التي ستقدمها.