الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
12
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
12
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين
أخبار دولية
2025-03-10 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين
رأى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدًا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، متعهدًا بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات أمن تابعة للحكومة الإسلامية السنية الجديدة، حمل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.
وكان الشرع يتحدث لرويترز من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحت به قوات يقودها الشرع في الثامن من كانون الأول، ما أجبره على الفرار إلى موسكو.
وقال الشرع: "نحن أكدنا أن سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".
وأضاف: "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل بأن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".
وفي مقابلة تناولت العديد من الملفات، أشار الشرع أيضًا إلى أن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.
وطرح كذلك احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.
ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراض في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.
وحمل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن "أطرافًا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة".
واعتبر أن ذلك "أصبح فرصة للانتقام" من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه لفت إلى أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها أمس الأحد قبل المقابلة.
أخبار دولية
أفراد
الطائفة
العلوية
الوحدة
وأتعهد
بمحاسبة
المسؤولين
التالي
ترامب غير قلق من المناورات العسكرية بين روسيا والصين وإيران
اتصال اميركيّ عراقيّ: التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-07
المجلس الإسلامي الأعلى للطائفة العلوية في سوريا: العثور على جثمان الشيخ شعبان منصور عند أطراف مدينة سلحب بعد ساعات من اعتقاله
آخر الأخبار
2025-03-07
المجلس الإسلامي الأعلى للطائفة العلوية في سوريا: العثور على جثمان الشيخ شعبان منصور عند أطراف مدينة سلحب بعد ساعات من اعتقاله
0
أخبار لبنان
2025-02-27
السنيورة: لمحاسبة كل من أخلّ ولا خيمة فوق رأس أحد وقوة لبنان بوحدة أبنائه
أخبار لبنان
2025-02-27
السنيورة: لمحاسبة كل من أخلّ ولا خيمة فوق رأس أحد وقوة لبنان بوحدة أبنائه
0
خبر عاجل
2025-02-15
الخارجية الأميركية: نشيد بالتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة التدابير لمحاسبة المسؤولين عن هجوم بيروت
خبر عاجل
2025-02-15
الخارجية الأميركية: نشيد بالتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة التدابير لمحاسبة المسؤولين عن هجوم بيروت
0
أخبار لبنان
2025-02-14
اليونيفيل: الاعتداء على جنودنا قد يرقى إلى جرائم حرب ونطالب السلطات اللبنانية باجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين
أخبار لبنان
2025-02-14
اليونيفيل: الاعتداء على جنودنا قد يرقى إلى جرائم حرب ونطالب السلطات اللبنانية باجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
15:05
ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني
علوم وتكنولوجيا
15:05
ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني
0
أخبار دولية
15:01
الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا يواصل التحسن
أخبار دولية
15:01
الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا يواصل التحسن
0
أخبار دولية
14:55
إسرائيل تعلن إستعدادها الدفاع عن الدروز في سوريا
أخبار دولية
14:55
إسرائيل تعلن إستعدادها الدفاع عن الدروز في سوريا
0
أخبار دولية
14:51
العراق يتطلع إلى بديل للغاز الإيراني بعد ضغط أميركي
أخبار دولية
14:51
العراق يتطلع إلى بديل للغاز الإيراني بعد ضغط أميركي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-06
أكسيوس: أميركا ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات طلاب يؤيدون حماس
أخبار دولية
2025-03-06
أكسيوس: أميركا ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات طلاب يؤيدون حماس
0
عالم الطبخ
2025-03-05
"المازة اللبنانية" تزيّن مائدة Ramadan Talk... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2025-03-05
"المازة اللبنانية" تزيّن مائدة Ramadan Talk... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-06
قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-06
قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:45
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
حال الطقس
14:45
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إليكم المشهد من الفوروم…
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إليكم المشهد من الفوروم…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:37
طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية
0
أخبار لبنان
14:37
مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة
أخبار لبنان
14:37
مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
14:35
أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل
تقارير نشرة الاخبار
14:28
كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
2
حال الطقس
03:00
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
حال الطقس
03:00
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
3
أمن وقضاء
10:31
الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي
أمن وقضاء
10:31
الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي
4
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
5
اسرار
00:32
أسرار الصحف 10-3-2025
اسرار
00:32
أسرار الصحف 10-3-2025
6
فنّ
04:22
هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة رمضانية من توقيع إيلي صعب (صور)
فنّ
04:22
هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة رمضانية من توقيع إيلي صعب (صور)
7
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
8
أخبار دولية
12:21
الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين
أخبار دولية
12:21
الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More