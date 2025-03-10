الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين

رأى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدًا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، متعهدًا بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.



وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات أمن تابعة للحكومة الإسلامية السنية الجديدة، حمل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.



وكان الشرع يتحدث لرويترز من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحت به قوات يقودها الشرع في الثامن من كانون الأول، ما أجبره على الفرار إلى موسكو.



وقال الشرع: "نحن أكدنا أن سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".



وأضاف: "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل بأن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".



وفي مقابلة تناولت العديد من الملفات، أشار الشرع أيضًا إلى أن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.



وطرح كذلك احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.



ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراض في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.



وحمل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن "أطرافًا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة".



واعتبر أن ذلك "أصبح فرصة للانتقام" من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه لفت إلى أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.



وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها أمس الأحد قبل المقابلة.