الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية يقفون وراء الهجمات على قوات الأمن

إنعقدت جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بطلب أميركي - روسي مشترك، ينتظر وفق معلومات الـLBCI أن يصدر عنها بيان رئاسي مقتضب تم تحضيره بالتنسيق بين بعثتي البلدين يدعو لوحدة سوريا ووقف الإقتتال وحماية الأقليات والمدنيين فيها.



وإزاء تحرك عواصم القرار في مجلس الأمن، كان الرئيس السوري الموقت أحمد الشرع يؤكد أن الدم لن يذهب دون محاسبة أو عقاب، متهمًا موالين للنظام السابق ولدولة أجنبية بالوقوف وراء الأحداث.



