العراق يتطلع إلى بديل للغاز الإيراني بعد ضغط أميركي

أفاد رئيس شركة غاز الجنوب العراقية اليوم الاثنين رويترز بأن العراق يتطلع إلى قطر وعمان كخيارات محتملة لشراء الغاز بدلًا من إيران بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من الجمهورية الإسلامية.



ويأتي هذا التوجه تحسبًا لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة فيما يتعلق بالغاز.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت إعفاء من العقوبات سمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.



لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز.