إسرائيل تعلن إستعدادها الدفاع عن الدروز في سوريا

أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها مستعدة للدفاع عن الدروز في سوريا بعد أيام من أعمال عنف قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها أدت إلى قتل جماعي لأقلية دينية أخرى.ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر في تصريح للصحفيين العنف بأنه "مذبحة للمدنيين"، وأشار إلى أن "إسرائيل مستعدة، إذا لزم الأمر، للدفاع عن الدروز"، دون أن يقدم تفاصيل عن كيفية ذلك.