زيلينسكي في السعودية... وواشنطن تعلق أملًا على محادثات أوكرانيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية اليوم الاثنين للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل محادثات بين مسؤولين من أوكرانيا والولايات المتحدة، تتوقع واشنطن أن تحقق تقدمًا كبيرًا نحو إنهاء الحرب مع روسيا.وتبدلت سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في إطار سعيها إلى إنهاء الصراع سريعًا، وتحولت واشنطن من حليف لكييف إلى الانخراط في محادثات مباشرة مع موسكو وقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا ووقف تبادل معلومات المخابرات معها.وفي محاولة للتأقلم مع النهج الجديد في البيت الأبيض، دفعت أوكرانيا باتجاه علاقات "براغماتية" بعد مواجهة كارثية في المكتب البيضاوي بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي عهد السعودية التي اضطلعت بأدوار وساطة متعددة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 شملت التوسط في تبادل أسرى واستضافة محادثات بين موسكو وواشنطن الشهر الماضي.والمحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة المرتقبة غدًا الثلاثاء هي أول اجتماع رسمي منذ اللقاء الكارثي بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض. وقال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يعلق آمالًا كبيرة على المحادثات.وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أعتقد أننا نذهب إلى هناك متوقعين تحقيق تقدم جوهري".وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي سيعود إلى الولايات المتحدة لتوقيع صفقة معادن هذا الأسبوع، أجاب ويتكوف: "أنا متفائل حقا. كل المؤشرات إيجابية جدًا".