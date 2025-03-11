قتيل وثلاثة جرحى على الأقل في موسكو في هجوم "ضخم" بعشرات المسيّرات

سقط قتيل واحد على الأقلّ وثلاثة جرحى في هجوم أوكراني "ضخم" استهدف بعشرات المسيّرات صباح الثلاثاء العاصمة الروسية ومنطقتها، بحسب ما أعلنت السلطات.



وقال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف في منشور على تطبيق تلغرام "حتى الآن، سجّلنا سقوط قتيل وثلاثة جرحى في منطقة لينينسكي الحضرية وفي دوموديدوفو"، وهما بلدتان في الضاحية الجنوبية للعاصمة.



وأتى تصريح الحاكم بعيد إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنّ "هجوما ضخما" بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة استهدف العاصمة الروسية ليل الإثنين-الثلاثاء قبيل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا.



وقال سوبيانين في منشور على تلغرام إنّ "الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تواصل التصدّي لهجوم ضخم بطائرات بدون طيار معادية تستهدف موسكو".



وأضاف أنّه تمّ حتى الآن اعتراض ما لا يقلّ عن 58 طائرة بدون طيار كانت متّجهة إلى العاصمة الروسية التي نادرا ما تمّ استهدافها بشكل مباشر منذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.