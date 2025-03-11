ولي العهد السعودي أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس الأوكراني

عقدولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، محادثات رسمية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في الديوان الملكي في قصر السلام في جدة.



وبحسب وكالة "واس" تم خلال الجلسة "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية"، وأكد ولي العهد "حرص المملكة ودعمها لكل المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام".



بدوره، عبر الرئيس الأوكراني عن "الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة"، منوها "بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم".