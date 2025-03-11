سقوط 32 قتيلا في حادثين مروريين في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أنّ 32 شخصا على الأقلّ لقوا مصرعهم الإثنين في حادثي حافلتين وقع أحدهما في شمال البلاد والآخر في جنوبها.



وفي ولاية دورانغو (شمال) قُتل 14 شخصا على الأقلّ في حادث تصادم بين حافلة كانت آتية من الولايات المتّحدة وشاحنة، وفق ما أعلنت الحماية المدنية.



وأوضحت السلطات أنّ الحافلة كان على متنها 24 شخصا لم ينج منهم سوى 10 فقط.



وأضافت أنّ الحافلة انطلقت من ماكالين المدينة الواقعة على الحدود بين ولاية تكساس الأميركية والمكسيك وحيث يعمل العديد من المكسيكيين.