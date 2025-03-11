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كوبا تفرج عن آخر دفعة من 553 سجينا

أخبار دولية
2025-03-11 | 00:42
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كوبا تفرج عن آخر دفعة من 553 سجينا
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كوبا تفرج عن آخر دفعة من 553 سجينا

أعلنت المحكمة العليا في كوبا الإثنين إنجاز عملية إطلاق سراح 553 سجينا كانت هافانا قد أعلنت في منتصف كانون الثاني/يناير عزمها على إخلاء سبيلهم عقب قرار الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إزالة الجزيرة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
     
وكانت مبادرة بايدن إزالة الجزيرة من القائمة الأميركية السوداء اصطدمت بعودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إذ إنّ الملياردير الجمهوري سارع إلى إلغاء قرار سلفه.
     
والإثنين، قالت نائبة رئيس المحكمة العليا ماريسيلا سوزا رافيلو للتلفزيون الرسمي إنّه "في كانون الثاني/يناير تمّ تقديم 378 طلب (إخلاء سبيل) إلى المحكمة وفي شباط/فبراير  175 طلبا، ليصبح بذلك العدد الإجمالي 553 شخصا".
     

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