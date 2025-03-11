مجلس الأمن يجتمع غدا بشأن مخزون إيران المتزايد من اليورانيوم

أكد ديبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا غدا لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة، بحسب وكالة "رويترز".وطلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.