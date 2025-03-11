السعودية وقطر تدينان قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة

دانت السعودية وقطر الثلاثاء قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، داعيتين المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف "الانتهاكات" الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي،وأساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة".



من جانبها، نددت الخارجية القطرية في بيان بـ"انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي".



وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "بشكل فوري دون شرط أو قيد"، مجددة دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه "الانتهاكات الخطيرة".



واعتبرت قطر، التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أن "السياسات الإسرائيلية القائمة على حصار الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم تهدف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع".

