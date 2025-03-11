رئيسة المفوضية الاوروبية: زمن الأوهام في أوروبا "ولّى"

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ستراسبورغ الثلاثاء أن "زمن الأوهام ولّى" وان على الاتحاد الأوروبي زيادة إنفاقه على الأسلحة بشكل كبير.



وقالت أمام البرلمان الأوروبي "نحن بحاجة إلى زيادة سريعة للغاية في القدرات الدفاعية الأوروبية. ونحن بحاجة إليها الآن".

