إختتام الإجتماعات السنوية للقيادة الصينية في بكين

اختتمت الصين الثلاثاء الاجتماعات السنوية لقيادتها السياسية، بعد المصادقة على سلسلة من القوانين خلال مراسم في بكين.



وقال المسؤول الكبير في الحزب الشيوعي لي هونغتشونغ في ختام اجتماعات المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والجمعية الوطنية الشعبية، الهيئة التشريعية الصينية: "أعلن اختتام الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني الشعبي الرابع عشر".



ويجمع المؤتمر حوالى ألفي مندوب يمثلون أقليات إثنية ودينية وأوساط الاقتصاد والرياضة والفنون، غير أن قراراته لا وزن لها.



ومعظم الاقتراحات التي يصوت عليها هذا البرلمان الذي يؤدي في غالب الأحيان وظيفة غرفة تسجيل، تكون أقرت قبل ذلك في اجتماع قيادة الحزب الشيوعي.



وصادق مندوبو المجلس الوطني لنواب الشعب بعد ظهر الثلاثاء وفي حضور الرئيس شي جينبينغ على تقارير العمل السنوية للحكومة الوطنية والمحكمة العليا والمدعي العام، كما صادقوا على قرارات بشأن الميزانيات المركزية والمحلية والخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.





