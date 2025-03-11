الكرملين يحذر الروس من الإنخداع بخطوات ترامب بشأن أوكرانيا

حذر الكرملين اليوم الثلاثاء مواطني روسيا من الانخداع بالتدابير التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بشأن أوكرانيا.



وفي كلمة في جامعة (المدرسة العليا للاقتصاد) في موسكو، حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الناس من الحماس لاحتمال قيام الملياردير إيلون ماسك بحجب خدمات اتصالات ستارلينك عن الجيش الأوكراني أو لقرار ترامب تعليق المساعدات العسكرية لكييف.



وقال بيسكوف للحضور: "لا تتعجلوا في رؤية ذلك بنظرة وردية... فنحن بحاجة دائمًا إلى الأمل في الأفضل لكن مع الاستعداد في الوقت نفسه للأسوأ. وعلينا أن نكون مستعدين دائمًا للدفاع عن مصالحنا".



وجاءت تحذيرات بيسكوف في حين يستعد مسؤولون أميركيون للقاء وفد أوكراني في السعودية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد أمور منها ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات ملموسة لروسيا من أجل إنهاء الحرب.



وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تحقق أهدافها في ساحة المعركة في أوكرانيا بغض النظر عن القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة.



ولفت إلى أن كمية الأسلحة في أوكرانيا كبيرة لدرجة أن كييف لديها ما يكفي لمواصلة القتال لعدة أشهر على الرغم من تعليق عمليات تسليم الأسلحة الأميركية.