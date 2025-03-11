أوكرانيا: بدء إجتماع بين كييف وواشنطن في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن وفدين من الولايات المتحدة وأكرانيا شرعا في اجتماع في جدة في السعودية بعد أسبوعين من لقاء في البيت الأبيض شهد مناوشات كلامية بين زعيمي البلدين.



وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة مسؤولين أوكرانيين وهم يدخلون إلى الاجتماع.

