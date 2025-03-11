الكرملين: أميركا تحاول فهم مدى إستعداد أوكرانيا لعقد محادثات السلام

أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة تسعى إلى فهم مدى استعداد كييف لعقد محادثات لإنهاء الحرب، وذلك في أعقاب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على روسيا اليوم الثلاثاء.وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًا على سؤال عما إذا كانت هناك صلة بين الهجوم وبين محادثات السلام.وبدأ مسؤولون أوكرانيون وأميركيون اجتماعًا في السعودية لإيجاد طريق نحو إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.