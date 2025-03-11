لجنة تقصي الحقائق السورية تتعهد بالكشف عن ملابسات مواجهات الساحل: لا أحد فوق القانون

تعهدت لجنة تقصي الحقائق السورية والمشكلة للتحقيق في المواجهات التي جرت في الساحل السوري، بالكشف عن الظروف والملابسات التي أدت لوقوع الانتهاكات والتحقيق فيها، مشددة على أن "لا أحد فوق القانون".



وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحافي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، على أن تتكون من 5 قضاة وعميد أمن جنائي ومحامي حقوق إنسان، وقال إن جميعهم "خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة".



وأضاف أن اللجنة ستحقق في "الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، وستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، وضد رجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم في جرائم إلى القضاء".