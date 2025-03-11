الجيش الإسرائيلي: قتلنا ثلاثة مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت ثلاثة "مسلحين" ضمن عمليته العسكرية المستمرة منذ أواخر كانون الثاني في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة أشخاص بينهم امرأة منذ ليل الإثنين.



وقال الجيش في بيان إن عناصر من قواته الخاصة واجهت في مناطق قباطية وجنين العديد من الإرهابيين المسلحين الذين تحصنوا داخل مبنى في جنين"، مشيرا الى أنه "تمّ القضاء على إثنين من الإرهابيين" وإصابة ثالث.



وأشار الى أنه "تمّ القضاء" على فلسطيني ثالث "قام بإطلاق النار تجاه الجنود" أثناء العمليات في جنين.



من جانبها، قالت وزارة الصحة في بيان إنها تبلغت "باستشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال فجر الثلاثاء في جنين".



وأضافت: "كما استشهدت المواطنة فايزة إبراهيم أبو غالي (58 عاما) جراء عدوان الاحتلال على جنين" الثلاثاء، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.