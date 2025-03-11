روسيا تعلن استعادة 12 بلدة من الجيش الأوكراني في منطقة كورسك

أعلنت روسيا أنها استعادت من الجيش الأوكراني 12 بلدة و"أكثر من 100 كيلومتر مربع" في منطقة كورسك الحدودية، حيث أكدت قواتها تحقيق تقدم كبير في الأيام الأخيرة.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة "الشمال" 12 بلدة"، فيما قال الجيش الأوكراني الاثنين إنه "يعزز" قواته التي تحارب في هذه المنطقة الروسية أمام التقدم السريع لقوات موسكو.