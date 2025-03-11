ويتكوف: زيلينسكي اعتذر لترامب

أشار المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتذر لترامب عبر رسالة، بعد الجدال الذي حصل خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي.