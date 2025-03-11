وزير الدفاع الفرنسي: سنرفض نزع سلاح الجيش الأوكراني

اعتبر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الجيش الأوكراني يظل "الضمان الأمني الرئيسي" لكييف، مشيرا الى أن فرنسا "سترفض أي نزع لسلاح الجيش الأوكراني".