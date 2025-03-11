الدفاع المدني: استشهاد أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية جنوب غزة

أعلن الدفاع المدني استشهاد أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية بجنوب مدينة غزة في شمال القطاع، على رغم اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.



وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط "أربعة شهداء نتيجة قصف إسرائيلي طال مجموعة مواطنين في منطقة نتساريم في جنوب مدينة غزة".

وبحسب بصل فإن القتلى الأربعة هم في العشرينات من العمر.



من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يتحقق من التقارير بشأن الضربة.