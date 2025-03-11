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ماكرون: على فرنسا التصدي "للتهديدات الجيوسياسية والإرهابية" في الوقت عينه
أخبار دولية
2025-03-11 | 10:24
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ماكرون: على فرنسا التصدي "للتهديدات الجيوسياسية والإرهابية" في الوقت عينه
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على فرنسا التصدي "للتهديدات الجيوسياسية" و"التهديدات التي تطال أراضيها من قبل الإرهابيين" في الوقت عينه، رافضا اتهامه من قبل بعض معارضيه بالمبالغة في تضخيم الخطر الروسي.
وقال أثناء تدشين مقر جديد للاستخبارات الداخلية قرب باريس: "سمعت خلال النقاشات في الأيام الأخيرة بعض الأشخاص الذين... يشككون بالتهديد الجيوسياسي" أو يعتبرون أن "رئيس الجمهورية يخترع التهديد الروسي"، ساخرا من "هوس" بعض السياسيين، ومنهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، بأن "التهديد الفعلي هو الإرهاب" أو التطرف الإسلامي.
أخبار دولية
ماكرون
فرنسا
تهديدات
الجيوسياسية
الإرهابية
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