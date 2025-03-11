أكسيوس: إسرائيل ولبنان إتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات الحدودية

نقل موقع أكسيوس اليوم الثلاثاء عن مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته القول إن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية.



وبحسب التقرير، أشار المسؤول إلى أنه في إطار التفاهم بين الطرفين، أطلقت إسرائيل سراح خمسة لبنانيين ألقت قواتها العسكرية القبض عليهم خلال عمليات قتالية العام الماضي.