الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شخصا كان يستخدم "معدات مراقبة" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف شخصا كان يجمع معلومات عن القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة.



وقال في بيان: "في وقت سابق اليوم، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو على جنوب قطاع غزة، مستهدفة إرهابيا كان يشغّل معدات مراقبة ويجمع معلومات عن قوات" الجيش الإسرائيلي في المنطقة.



وأضاف: "تم تنفيذ الغارة من أجل إزالة أي تهديد على القوات".