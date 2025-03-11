مسؤول أوكراني: المباحثات مع الأميركيين في جدة تجري "على ما يرام"

أكد مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس أن المحادثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني في جدة تسير "على ما يرام"، كاشفا أن العديد من المسائل نوقشت.



والمباحثات رفيعة المستوى بين كييف وواشنطن هي الأولى منذ المشادة الكلامية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الشهر الماضي.