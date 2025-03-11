المفاوضات الأميركية - الأوكرانية مستمرة بعد ثماني ساعات من بدئها

لا تزال المباحثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الرامية لوضع حد للحرب مع روسيا مستمرة، بعد ثماني ساعات من بدئها في مدينة جدة السعودية، على ما أفاد مسؤول أميركي.



وقدّمت كييف، التي تأمل باستئناف المساعدات العسكرية الأميركية لها وتبادل المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى صور الأقمار الصناعية، مبادرة هدنة جزئية جوا وبحرا، في أول مباحثات على هذا المستوى منذ المشادة الحادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.