الرئيس الإيراني: لن أتفاوض مع ترامب تحت التهديد!

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لن يتفاوض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في الوقت الذي يطلق فيه الأخير التهديدات، وذلك بعد أيام من قول ترامب إنه بعث برسالة إلى أعلى سلطة في إيران يحث فيها طهران على التفاوض على اتفاق نووي.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله: "لن أتفاوض معك تحت التهديد... أفعل ما تريد".