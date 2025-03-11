قيادي في حماس يعلن رسميا بدء جولة مفاوضات جديدة في الدوحة

أعلن القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت اليوم، مؤكدا أن الحركة تتعامل بإيجابية ومسؤولية بشأن هذه المفاوضات.وعبّر شديد في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة عن "أمله أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية".كما أمِل أن تسفر مساعي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.