إردوغان: الاتفاق بين السلطات السورية والأكراد "سيخدم السلام"

رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاتفاق الذي وقّعته السلطات السورية مع قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية والقاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، "سيخدم السلام".



وقال الرئيس التركي خلال إفطار رمضاني، إن "التطبيق الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمس سيخدم الأمن والسلام في سوريا. الفائز سيكون جميع أشقائنا السوريين".