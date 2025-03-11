أوكرانيا توافق على مقترح أميركي لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما

أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا في بيان مشترك، أن كييف وافقت على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم بعد الغزو الروسي.كما أورد البيان أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما في السعودية على إبرام اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا.