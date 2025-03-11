البيت الأبيض: المحادثات مع أوكرانيا في جدة "إيجابية ومثمرة"

أعلن البيت الأبيض أن المحادثات الجارية مع أوكرانيا في مدينة جدة السعودية "إيجابية" و"مثمرة" فيما يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كييف للتوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي: "أستطيع أن أؤكد لكم جميعا هنا وللشعب الأميركي أن المعلومات التي تلقيناها من هذا الاجتماع طوال اليوم - والتي تم إطلاع الرئيس عليها - إيجابية. كانت مناقشات مثمرة".