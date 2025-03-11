زيلينسكي: على واشنطن إقناع موسكو بالموافقة على وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن على واشنطن أن "تقنع" موسكو بقبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي طُرح خلال المحادثات الأوكرانية الأميركية في جدة بالسعودية.



وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتعين على الولايات المتحدة إقناع روسيا بالقيام بذلك"، مضيفا أن أوكرانيا تنظر إلى اقتراح الهدنة "بشكل إيجابي".