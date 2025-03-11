روبيو: "الكرة الآن في ملعب روسيا" للموافقة على الهدنة مع أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات.



وقال روبيو للصحافيين بعد محادثات استمرت أكثر من ثماني ساعات في جدة: "سننقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم"، في حين قال مستشار الأمن القومي مايك والتز إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي.