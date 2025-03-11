ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وسأدعو زيلينسكي مجددا الى البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يأمل بأن توافق روسيا على مقترح لوقف إطلاق النار أعده مسؤولون أميركيون وأوكرانيون.



وكشف أن اجتماعا أميركيا سيعقد مع روسيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.



وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب إنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا إلى البيت الأبيض.



وكانت مشادة قد وقعت بين الرئيسين خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الشهر الماضي وغادر زيلينسكي على إثرها واشنطن من دون التوقيع على صفقة معادن بالغة الأهمية مع الولايات المتحدة.