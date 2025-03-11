ترامب يستبعد أن يشهد الاقتصاد الأميركي ركودا

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن المخاوف المتّصلة بإدارته لاقتصاد البلاد والخسائر التي تكبّدتها بورصة وول ستريت، قائلا إنه لا "يرى" أن البلاد مقبلة على ركود.



وفي تصريح للصحافيين في البيت الأبيض قال ترامب إن عمليات البيع على خلفية تراجع البورصة "لا تثير قلقي".