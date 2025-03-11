ترامب سيعود "على الأرجح" عن فرض رسوم جمركية إضافية على كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعود "على الأرجح" عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم، بعد ساعات من إعلانه الزيادة الحادة.



وجاءت زيادة ترامب الرسوم الجمركية إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم الكندية بعدما فرضت مقاطعة أونتاريو رسوما إضافية على الكهرباء على ثلاث ولايات أميركية إلا أن المقاطعة علقت هذا القرار بعد محادثات مع واشنطن.