ماكرون يرحب باقتراح وقف إطلاق النار بأوكرانيا: الكرة في ملعب روسيا

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باقتراح لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما وافقت عليه أوكرانيا، لافتا الى أن الأمر متروك الآن لروسيا لإنهاء القتال.



وقال على "إكس": "بالتأكيد الكرة الآن في ملعب روسيا". وأضاف: "فرنسا وشركاؤها ما زالوا ملتزمين بإحلال سلام راسخ ودائم، مدعوم بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".