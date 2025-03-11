ستارمر: مستعدون للمساعدة في إنهاء الحرب بأوكرانيا بطريقة عادلة ودائمة

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وافقت عليه أوكرانيا، مشيرا الى أن الأمر متروك الآن لروسيا لإنهاء القتال.



وقال ستارمر في بيان: "كما قال الوفدان الأميركي والأوكراني، الكرة الآن في الملعب الروسي". وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على "الانفراجة الكبيرة".



وأعلن ستارمر أنه سيستغل اجتماعا لزعماء العالم تعقده بريطانيا السبت لمناقشة الخطوات التالية.



وقال: "نحن مستعدون للمساعدة في إنهاء هذه الحرب بطريقة عادلة ودائمة تتيح لأوكرانيا أن تنعم بحريتها".