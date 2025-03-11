85 قتيلا و47 ألف مشرد جراء الأمطار الغزيرة في البيرو

أعلن المعهد الوطني للحماية المدنية في البيرو أن الطقس السيئ الذي ضرب البلاد منذ بداية موسم الأمطار في كانون الأول أدى إلى مقتل 85 شخصا وتشريد أكثر من 47 ألف آخرين.



وأكد أحدث تقرير صادر عن المعهد، أن عدد القتلى تضاعف تقريبا منذ شباط حين بلغ 47 قتيلا.



وأفاد المعهد بأن "عدد المشردين في كل أنحاء البلاد بلغ 47789"، مؤكدا أن 3098 منزلا دُمّرت وبات 19 ألف منزل غير قابل للسكن منذ كانون الأول.



ولقي معظم الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وفيضانات وخروج أنهر عن مجاريها بسبب الأمطار المتواصلة في منطقتي الأنديز والأمازون.



ويستمر موسم الأمطار في البيرو عادة حتى نيسان.