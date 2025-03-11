ترامب عدل عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا

أعلن كبير مستشاري البيت الأبيض بيتر نافارو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرف النظر عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم، بعد محادثات أميركية-كندية.



ويعني ذلك أن واردات الصلب والألمنيوم من كندا وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستخضع لتعرفة جمركية نسبتها 25 بالمئة بعد منتصف الليل، وفقا لما كان مخططا لها في الأصل.