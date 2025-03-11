الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن

أعلن الحوثيون في اليمن استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى "إعادة فتح المعابر" إلى قطاع غزة.



وقال الحوثيون في بيان: "استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي، وكذلك باب المندب وخليج عدن".